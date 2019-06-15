Президент объявил 2021-й Годом дружбы и культуры Кыргызстана и Индии

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках официального визита премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди объявил 2021-й Годом дружбы и культуры Кыргызстана и Индии.

Сооронбай Жээнбенков отметил, что Кыргызстан и Индия договорились об усилении сотрудничества во всех сферах, представляющих интерес для двух стран.

«Подписанная совместная декларация между Кыргызстаном и Индией по созданию стратегического партнерства откроет новую страницу в двустороннем сотрудничестве между нашими странами. Достигнута также договоренность, чтобы сделать акцент на торгово-экономические взаимоотношения между Кыргызстаном и Индией», — подчеркнул глава Кыргызстана.

В 2018 году объем торгового оборота между двумя странами составил всего $37 миллионов.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что рассмотрен вопрос о создании совместных предприятий и общих финансовых механизмов.