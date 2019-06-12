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Власть

Дастанбек Джумабеков назвал Матраимовых семьей, которая служит народу

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков прокомментировал критику Алмазбека Атамбаева из-за посещения депутатами тоя семьи Матраимовых. Он выступил сегодня на заседании парламента.

Торага ЖК напомнил, что той, на котором он присутствовал, проходил не только в этом году и не только в этом году депутаты и спикеры посещали его.

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«Обратитесь в архив. В свое время ваш ближайший друг и советник был на этом тое, ваш премьер-министр и приближенные нардепы посещали его. Я думаю, что они тоже в знак уважения к народу, семье, которая служит ему, высказали теплые слова на тое. А сегодня вы нас называете сопливыми депутатами. Благодаря жителям Кара-Суу и Матраимовым вы получили для своей партии 40-50 тысяч, 100 тысяч голосов, получили голоса во время президентских выборов! Почему вы об этом не говорите, Алмазбек Шаршенович?» — заявил Дастанбек Джумабеков.

В Кара-Суйском районе Ошской области в начале мая прошел турнир по волейболу, организованный фондом «Исмаил Матраимов». В социальных сетях появились фотографии с места событий. Мероприятие посетили аким района Тилек Матраимов и его родные братья — депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов и экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов. Но бурную волну обсуждений вызвало присутствие на турнире депутатов парламента во главе со спикером Дастанбеком Джумабековым. Упомянули и первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, бывших торага Жогорку Кенеша и мэра Бишкека Ахматбека Келдибекова и Наримана Тюлеева.
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