Избирательный порог на выборах-2020 в Жогорку Кенеш останется девять процентов. Члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша не поддержали инициативу снизить его до пяти процентов.

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По словам нардепа Исхака Масалиева, такой порог понизит конкурентоспособность партий и может привести к тому, что в Жогорку Кенеш пройдут от силы три политические организации.

Однако его коллега Айнуру Алтыбаева уверена — порог в девять процентов следует оставить. Тогда в Жогорку Кенеш придут крупные партии, действительно пользующиеся народной поддержкой.

Оставили и форму № 2, по которой избиратели могут голосовать по открепительным талонам. Отметим, депутаты также выступали против, отмечая, что это может привести к фальсификации при подсчете голосов.