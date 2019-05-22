В новых избирательных законах нашли лазейки для отсева неугодных кандидатов

В поправках в избирательное законодательство о выборах депутатов нашли лазейки, которые позволят убирать из списков кандидатов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил парламентарий Дастан Бекешев.

Он обратил внимание на требование о сдаче декларации о расходах кандидата. Согласно нему, кандидат в парламентарии должен отчитаться о наличии или отсутствии у него гражданства другого государства, доходах и расходах родственников и его самого. Один из инициаторов поправок в избирательное законодательство Аида Касымалиева отметила, что такую норму внесли по просьбе избирателей. Однако Дастан Бекешев посчитал, что она может стать барьером для регистрации кандидатов в депутаты.

«Там установлено требование сдать декларацию о расходах за предыдущие пять лет. Как вы себе это представляете? Это же нереально. Ладно, когда человек находился на госслужбе и сдавал декларацию каждый год. А если нет? Вы же не сможете вспомнить, на что вы пять лет назад деньги тратили. Это заранее неисполнимая норма. По ней можно заранее из списков исключать неугодных кандидатов», — возмутился парламентарий.