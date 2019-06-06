За проступки несовершеннолетних предлагают наказывать наравне со взрослыми

Депутат парламента Асель Кодуранова предлагает изменения в уголовное законодательство.

По ее словам, необходимо ограничить возрастной диапазон подростков, кого можно привлекать к общественным работам.

«Это альтернативный вид наказания. Ребенка необязательно арестовывать, если он своими действиями нанес незначительный вред», — пояснила Асель Кодуранова.

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Нардеп уточнила, что общественные работы делятся на четыре категории. По первой детей от 14 до 18 лет можно будет направлять на отработки, ограниченные сроком от 40 до 60 часов, по второй — от 60 до 80 часов, по третьей — от 80 до 100 часов, по четвертой — от 100 до 120 часов.

Несовершеннолетних нарушителей предлагают штрафовать наравне со взрослыми. Максимальный размер взыскания — 140 тысяч. Если речь о тяжком преступлении, убийстве или причинении вреда, повлекшем смерть человека, то малолетнего злоумышленника ждет наказание до 10 лет тюрьмы.