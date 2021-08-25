Проекты новых кодексов поступили на подпись президенту Садыру Жапарову

Проекты новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекс «О нарушениях против порядка управления» поступили в администрацию президента. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Изначально сообщалось, что новое уголовное законодательство должно вступить в силу с 1 сентября.

На своей странице в Facebook депутат Дастан Бекешев утверждает: ни судьи, ни прокуроры, ни следователи не читали окончательную версию.