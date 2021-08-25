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Власть

Проекты новых кодексов поступили на подпись президенту Садыру Жапарову

Проекты новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекс «О нарушениях против порядка управления» поступили в администрацию президента. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Изначально сообщалось, что новое уголовное законодательство должно вступить в силу с 1 сентября.

На своей странице в Facebook депутат Дастан Бекешев утверждает: ни судьи, ни прокуроры, ни следователи не читали окончательную версию.

«Хоть и многие смирились с беспредельным законопринятием, но с такими законами шутить нельзя. Наспех принятые уголовные кодексы повлияют на сроки лишней отсидки, а может, даже, наоборот, помогут ярому преступнику выйти побыстрей. В новых кодексах столько «сюрпризов», с которыми мы будем сталкиваться в ближайшем будущем», — написал нардеп.

Проект Уголовного кодекса отличается от действующего на 92 процента. 47 статей разработаны с нуля, 34 статьи полностью убраны из уголовного законодательства. Новый проект УК КР состоит из 416 статей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205054/
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