Тазабек Икрамов считает штрафы за нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов предлагает снизить штрафы за нарушение ПДД. С таким предложением он выступил на заседании.
Со стороны водителей поступают жалобы на «письма счастья». Они считают, что штрафы за нарушение Правил дорожного движения слишком высокие. Тазабек Икрамов согласился с ними и предложил правительству снизить ставки.
Напомним, Кодекс о нарушениях, в котором установлены новые штрафы за нарушение ПДД, приняли еще в 2017 году. Документ вступил в силу 1 января 2019-го.
Следует отметить, что при оплате штрафа в течение 15 дней с момента получения постановления действует 50-процентная скидка.