Власти не понимают, что творится в судах. Эксперт о новых кодексах

Жогорку Кенеш направил на подпись президенту Садыру Жапарову повторно принятые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Юрист Тимур Карабаев, комментируя 24.kg, заявил, что введение новых кодексов сопряжено с бюрократизмом или некомпетентностью.

«В первый раз профильные отделы администрации главы государства внесли замечания по проектам кодексов, которые поддержал президент. В свою очередь парламент полностью с ними согласился и утвердил предлагаемые изменения. Но каких-либо новых изменений и дополнений в ЖК не принималось. Непонятно, что тогда так долго изучали? Либо это банальный бюрократизм, либо, как и в первый раз, не все противоречия в кодексах были выявлены. Органы следствия стараются не регистрировать поступки, так как их декриминализирует новый УК, а в судах многие дела откладываются, поскольку срок наказания за отдельные преступления существенно снизится. Очень бы хотелось, чтобы профильные отделы администрации президента более серьезно отнеслись к этому вопросу», — сказал Тимур Карабаев.

Если же это банальный бюрократизм, то наверное, там просто не понимают, что сейчас в судах страны и следственных органах из-за введения новых кодексов вступил цейтнот. Тимур Карабаев

Напомним, в сентябре Садыр Жапаров вернул в парламент проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. В частности он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана. Также депутатам направлено возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. Они должны были вступить в силу 1 сентября.