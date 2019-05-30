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Власть

Дополнительные УИК надо организовывать по просьбам избирателей, считает депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает организовать на предстоящих выборах — 2020 дополнительные участковые избирательные комиссии.

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По его словам, резервные участковые комиссии должны быть созданы не по предложению органов МСУ, а на основании поступивших заявлений от избирателей.

«Именно на основании заявлений можно понять, в каком количестве и в каком именно месте требуется открыть дополнительные участковые комиссии. Следует отметить и то обстоятельство, что у органов местного самоуправления нет четкой информации о числе проживающих и желающих проголосовать не по месту постоянного проживания», — сказал Дастан Бекешев. 

Он добавил, что предыдущие выборы показали: когда дополнительные УИК формируются на основании предложений органов МСУ, они используются партиями для подвоза избирателей из других регионов. 
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