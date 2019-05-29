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Власть

Имущество премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева проверять не будут

Имущество премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева проверять не будут. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор управления по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры Кумар Байдылдаев.

Журналисты задали вопрос о том, будет ли проверено имущество премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По словам Кумара Байдылдаева, проверку имущества Райымбека Матраимова проводит Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями.

На вопрос о том, почему не будут проверять имущество главы правительства, представитель надзорного органа ответил, что каких-либо материалов по Мухаммедкалыю Абылгазиеву в Генпрокуратуру не поступало.

Напомним, ранее экспроприации имущества Сооронбая Жээнбекова, Мухаммедкалыя Абылгазиева и Райымбека Матраимова потребовала депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.
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