Комитет Жогорку Кенеша предлагает снизить некоторые виды штрафов

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предлагает снизить размеры некоторых штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщил депутат Алтынбек Жунус уулу.

По его словам, комитет вносит изменения в Кодекс о нарушениях.

«Мы предлагаем снизить штрафы за четыре незначительные категории нарушений. Это выезд за стоп-линию, разделительную полосу без выезда на встречную полосу, желтую полосу и несоблюдение поворота направо», — рассказал депутат.

Комитет предлагает снизить штрафы с 3 до 1 тысячи сомов.