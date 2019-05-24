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Власть
Сюжет: Безопасный город (309)

Комитет Жогорку Кенеша предлагает снизить некоторые виды штрафов

Комитет Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предлагает снизить размеры некоторых штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом журналистам сообщил депутат Алтынбек Жунус уулу.

По его словам, комитет вносит изменения в Кодекс о нарушениях.

«Мы предлагаем снизить штрафы за четыре незначительные категории нарушений. Это выезд за стоп-линию, разделительную полосу без выезда на встречную полосу, желтую полосу и несоблюдение поворота направо», — рассказал депутат.

Комитет предлагает снизить штрафы с 3 до 1 тысячи сомов.
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