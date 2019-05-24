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Власть
Сюжет: Безопасный город (307)

Депутаты предлагают продлить срок льготной оплаты штрафов за нарушение ПДД

В Жогорку Кенеше предлагают продлить срок льготной оплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» заявил ее лидер Бакыт Торобаев.

По его словам, фракция предлагает изменить систему оплаты штрафов: в течение десяти календарных дней со дня получения постановления о наложении штрафа его размер уменьшается на 50 процентов, в течение 20 календарных дней — на 25 процентов.

Напомним, в действующей редакции Кодекса о нарушениях предусмотрена только 50-процентная скидка на оплату штрафа в течение 15 календарных дней.

«Также мы предлагаем правительству внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона, запрещающий с 1 января 2020 года куплю-продажу автотранспортных средств и их оформление по доверенности, а также запрет на управление автотранспортным средством без доверенности на вождение», — заявил Бакыт Торобаев.
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