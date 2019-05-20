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Власть

В Кыргызстане предлагают создавать частные коммерческие пенсионные фонды

В Кыргызстане предлагают создать частные коммерческие пенсионные фонды. Проект изменений в закон о накопительных пенсионных фондах (НПФ) правительство внесло в Жогорку Кенеш.

Как отметил на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Санжар Муканбетов, сегодня в Кыргызстане только один негосударственный пенсионный фонд.

«Но он работает как некоммерческая организация и вынужден нанимать управляющую компанию. В то время как во всем мире такие фонды являются коммерческими», — отметил он.

По его словам, законопроект разработан для развития рынка негосударственных пенсионных фондов, создания новых организаций. 

На счетах государственного пенсионного фонда аккумулировали около 17 миллиардов сомов. Ими управляет Социальный фонд. Мы предлагаем открыть окошко, чтобы создавали частные пенсионные фонды.

Санжар Муканбетов

Санжар Муканбетов добавил, что для снижения рисков возможного банкротства фондов рассматривается вариант параллельного страхования. Госфиннадзор будет постоянно мониторить эти фонды.

Комитет одобрил законопроект в первом чтении.
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