Кыргызстан за политический диалог в урегулировании ситуации в Афганистане

В ОДКБ решают, как остановить наркотрафик. Сегодня в Бишкеке проходит выездное заседание Межпарламентской ассамблеи стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

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Председатель Совета ПА ОДКБ Вячеслав Володин отметил, что наркотрафик увеличивается и расширяется, поэтому необходимо принять меры по его сдерживанию и направить все ресурсы на борьбу с этим явлением как источником финансирования терроризма и экстремизма.

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков подчеркнул, что Кыргызстан полностью разделяет цели и приоритеты организации и добавил: наша страна выступает за усиление борьбы с транснациональной организованной преступностью. Кроме того, республика поддерживает продвижение политического диалога с Афганистаном.

Следующее выездное заседание пройдет в Армении осенью 2019 года.