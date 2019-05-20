11:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан за политический диалог в урегулировании ситуации в Афганистане

В ОДКБ решают, как остановить наркотрафик. Сегодня в Бишкеке проходит выездное заседание Межпарламентской ассамблеи стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности.

Читайте по теме
Страны — члены ОДКБ создадут единый реестр террористических организаций

Председатель Совета ПА ОДКБ Вячеслав Володин отметил, что наркотрафик увеличивается и расширяется, поэтому необходимо принять меры по его сдерживанию и направить все ресурсы на борьбу с этим явлением как источником финансирования терроризма и экстремизма.

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков подчеркнул, что Кыргызстан полностью разделяет цели и приоритеты организации и добавил: наша страна выступает за усиление борьбы с транснациональной организованной преступностью. Кроме того, республика поддерживает продвижение политического диалога с Афганистаном.

Следующее выездное заседание пройдет в Армении осенью 2019 года.
Ссылка:
просмотров: 21
Версия для печати
Материалы по теме
Заместитель генсека ОДКБ рассказал о вызовах и угрозах, исходящих от Афганистана
Военные стран ОДКБ примут меры по снятию напряженности на границе с Афганистаном
Министры обороны стран ОДКБ обсудили обстановку на таджикско-афганской границе
Более 100 тонн опиума уничтожили военные Афганистана и НАТО
США объявили о соглашении с талибами о выводе войск из Афганистана
В результате атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли 43 человека
США вдвое сократят число военных в Афганистане
Военный вертолет разбился в Афганистане, 25 человек погибли
В результате взрыва машины в Афганистане погибли семь человек
Погранслужба назвала страну, откуда исходит угроза для Кыргызстана
Популярные новости
Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom
Борьба с&nbsp;контрафактом. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; таможенники требуют документы на&nbsp;часы Борьба с контрафактом. В аэропорту «Манас» таможенники требуют документы на часы
Тазабек Икрамов считает штрафы за&nbsp;нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить Тазабек Икрамов считает штрафы за нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить
Брат премьера возглавляет управление по&nbsp;контролю наркотиков в&nbsp;Минздраве Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве
Бизнес
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom