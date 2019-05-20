Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ под председательством Вячеслава Володина принял к сведению информацию о приоритетах председательства КР в Организации Договора о коллективной безопасности.

Сегодня в Бишкеке проходит заседание глав парламентов стран — членов ОДКБ. На повестке дня 13 вопросов. Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков обозначил ключевые моменты председательства Кыргызстана.

В частности, продолжать повышать потенциал ОДКБ при взаимодействии с другими международными и региональными организациями; завершить правовое оформление и перейти к повседневному функционированию Центра кризисного реагирования ОДКБ.

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Что касается коалиционного военного строительства, то спикер парламента КР подчеркнул, что необходимо разработать правовую основу для формирования баз на территориях стран-участниц с запасами материальных средств, а также совершенствовать подготовку и применение коллективных сил ОДКБ.

Дастанбек Джумабеков отметил, что нужно и в дальнейшем развивать сотрудничество оборонных предприятий и создать сервисные центры по ремонту и техобслуживанию вооружения и военной техники.

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Кыргызская сторона считает, что следует и дальше формировать антитеррористическое пространство в рамках ОДКБ и составить единый реестр организаций, признанных террористическими и экстремистскими.

Отмечена активизация очагов напряженности по периметру границ государств — членов ОДКБ. На саммите призвали усилить продвижение межафганского мирного политического диалога.

Страны организации намерены пресекать использование информационных технологий террористами и экстремистами.