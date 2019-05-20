11:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Страны — члены ОДКБ создадут единый реестр террористических организаций

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ под председательством Вячеслава Володина принял к сведению информацию о приоритетах председательства КР в Организации Договора о коллективной безопасности. 

Сегодня в Бишкеке проходит заседание глав парламентов стран  членов ОДКБ. На повестке дня 13 вопросов. Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков обозначил ключевые моменты председательства Кыргызстана. 

В частности, продолжать повышать потенциал ОДКБ при взаимодействии с другими международными и региональными организациями; завершить правовое оформление и перейти к повседневному функционированию Центра кризисного реагирования ОДКБ. 

Читайте по теме
Заместитель генсека ОДКБ рассказал о вызовах и угрозах, исходящих от Афганистана

Что касается коалиционного военного строительства, то спикер парламента КР подчеркнул, что необходимо разработать правовую основу для формирования баз на территориях стран-участниц с запасами материальных средств, а также совершенствовать подготовку и применение коллективных сил ОДКБ.

Дастанбек Джумабеков отметил, что нужно и в дальнейшем развивать сотрудничество оборонных предприятий и создать сервисные центры по ремонту и техобслуживанию вооружения и военной техники. 

Читайте по теме
Военные стран ОДКБ примут меры по снятию напряженности на границе с Афганистаном

Кыргызская сторона считает, что следует и дальше формировать антитеррористическое пространство в рамках ОДКБ и составить единый реестр организаций, признанных террористическими и экстремистскими.

Отмечена активизация очагов напряженности по периметру границ государств  членов ОДКБ. На саммите призвали усилить продвижение межафганского мирного политического диалога. 

Страны организации намерены пресекать использование информационных технологий террористами и экстремистами. 
Ссылка:
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Заместитель генсека ОДКБ рассказал о вызовах и угрозах, исходящих от Афганистана
Военнослужащие Кыргызстана примут участие в параде Победы в Москве
Военные стран ОДКБ примут меры по снятию напряженности на границе с Афганистаном
Министры обороны стран ОДКБ обсудили обстановку на таджикско-афганской границе
Заместитель генсека ОДКБ рассказал о встрече с президентом Кыргызстана
«Нездоровой» назвал ситуацию в ОДКБ президент Беларуси
Кыргызстан и Таджикистан могут включить в систему ПРО стран Центральной Азии
Ратифицировано Соглашение о сотрудничестве государств — членов ОДКБ
Пост генсека ОДКБ остается вакантным. Президенты не смогли выбрать главу
Сооронбай Жээнбеков назвал шесть приоритетов в работе ОДКБ на ближайший год
Популярные новости
Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom Где наш президент? Серый кардинал Иманкадыр Рысалиев угрожал главе MegaCom
Борьба с&nbsp;контрафактом. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; таможенники требуют документы на&nbsp;часы Борьба с контрафактом. В аэропорту «Манас» таможенники требуют документы на часы
Тазабек Икрамов считает штрафы за&nbsp;нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить Тазабек Икрамов считает штрафы за нарушение ПДД слишком большими. Просит снизить
Брат премьера возглавляет управление по&nbsp;контролю наркотиков в&nbsp;Минздраве Брат премьера возглавляет управление по контролю наркотиков в Минздраве
Бизнес
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ваш бесплатный помощник 24/7 «Персональный консьерж» от «Бакай Банка» — ваш бесплатный помощник 24/7
АКЦИЯ от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Кредиты для бизнеса от&nbsp;12&nbsp;процентов годовых! АКЦИЯ от «Халык Банк Кыргызстан»: Кредиты для бизнеса от 12 процентов годовых!
Главное музыкальное событие лета&nbsp;&mdash; O!PEN AIR 2019! Главное музыкальное событие лета — O!PEN AIR 2019!
Тариф &laquo;ХАЙП&raquo; стал ближе: подключение возможно на&nbsp;номерах в&nbsp;любом коде MegaCom Тариф «ХАЙП» стал ближе: подключение возможно на номерах в любом коде MegaCom