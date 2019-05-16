Объединенные Арабские Эмираты открывают с Кыргызстаном еще один авиарейс

Объединенные Арабские Эмираты открывают с Кыргызстаном еще один регулярный авиарейс. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь МИД КР Уланбек Дыйканбаев.

По его словам, по договоренности министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова с руководством авиакомпании «Эйр Арабия» с 4 июля четыре раза в неделю начнут летать регулярные рейсы из Бишкека в эмират Шарж.

Кроме того, достигнуты договоренности с авиакомпанией «Турецкие авиалинии» о возобновлении рейсов по другим маршрутам в регионы Кыргызстана и об использовании транзитного потенциала аэропорта «Манас».