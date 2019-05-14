Консилиум, кейс-менеджмент. В парламенте предлагают новый Кодекс о детях

Депутаты парламента Кыргызстана предлагают новый Кодекс о детях. Проект документа вынесли на общественное обсуждение.

Авторы нового кодекса отметили, что учли замечания и рекомендации Комитета ООН. Новый кодекс состоит из пяти разделов и построен на принципах обеспечения прав всех детей и их защиты.

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Проект кодекса вводит ряд новшеств, в частности, статью «Основные гарантии прав ребенка на социальную поддержку и защиту». Разработчики уверены, что это позволит детям, родители которых неизвестны, получать равнозначные государственные выплаты и социальную поддержку.

Вводится принцип «запрет на телесные наказания как формы дисциплинирования ребенка». Пересмотрен перечень всех используемых в кодексе понятий, который дополняется такими новыми терминами, как альтернативный уход за ребенком; консилиум по защите детей; кейс-менеджмент; дети с инвалидностью.

Предлагается расширить круг госорганов в сфере обеспечения прав и интересов детей, в который войдут адвокатура, Минюст, МИД, суды, орган пробации.

Новым является и введение Социальной службы по защите детей, которая будет на местном уровне, в айылных округах вести так называемый кейс-менеджмент. Он объединяет оценку, планирование, помощь и поддержку в получении услуг, соответствующих потребностям ребенка.

Комиссию по делам детей преобразуют в Консилиум по защите детей, который созывают по необходимости и работает как консультативный и координационный орган.

Пересмотрены нормы об индивидуальном плане по защите ребенка, в который в том числе входят контроль за его исполнением и персональная ответственность.

Пересмотрены полномочия уполномоченного органа по национальному и международному усыновлению. Предлагается национальное усыновление оставить Министерству труда и социального развития, которое ведет государственный банк данных детей, а Минюст наделить полномочиями по международному усыновлению.

Парламентарии призывают постепенно искоренять детские учреждения интернатного типа, а в учреждениях семейного типа не должно быть больше 12 детей.