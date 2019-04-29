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Власть

Восстановить былую славу зеленого города пожелал Бишкеку Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев и жителей Бишкека с Днем города. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«Бишкек занимает особое место в жизни народа Кыргызстана. Он — столица, символ нашего государства. Один из крупных экономических, политических и культурных центров в регионе. Наша столица расширяется, благоустраивается и обновляется. Возводятся новые современные здания. Реализуются крупные проекты по реабилитации автодорог. С каждым годом возрастает вклад бишкекчан в развитие страны», — говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что в столице живут и трудятся представители многих этносов, которые из поколения в поколение закладывали крепкую основу мира, согласия и взаимопонимания.

«Нам необходимо сохранить и достойно продолжить эти лучшие традиции», — отметил президент. 

Бишкек должен восстановить былую славу зеленого города. Главным богатством столицы должны стать чистый воздух, хорошая экология. Для этого надо закладывать новые парки, заниматься озеленением.

Сооронбай Жээнбеков
«Бишкек — город, устремленный в будущее. Мы должны строить город, соответствующий современным стандартам. Превратить нашу столицу в один из крупных центров международного сотрудничества в Евразии. Уверен, что наша столица будет еще более чистым, безопасным и комфортным городом для проживания. Желаю нашей любимой столице благополучия, а каждому дому горожан достатка, мира и процветания! Пусть город Бишкек цветет и развивается!» — отметил президент.
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