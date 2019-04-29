Восстановить былую славу зеленого города пожелал Бишкеку Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев и жителей Бишкека с Днем города. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Глава государства отметил, что в столице живут и трудятся представители многих этносов, которые из поколения в поколение закладывали крепкую основу мира, согласия и взаимопонимания.
«Нам необходимо сохранить и достойно продолжить эти лучшие традиции», — отметил президент.
«Бишкек — город, устремленный в будущее. Мы должны строить город, соответствующий современным стандартам. Превратить нашу столицу в один из крупных центров международного сотрудничества в Евразии. Уверен, что наша столица будет еще более чистым, безопасным и комфортным городом для проживания. Желаю нашей любимой столице благополучия, а каждому дому горожан достатка, мира и процветания! Пусть город Бишкек цветет и развивается!» — отметил президент.
Бишкек должен восстановить былую славу зеленого города. Главным богатством столицы должны стать чистый воздух, хорошая экология. Для этого надо закладывать новые парки, заниматься озеленением.Сооронбай Жээнбеков