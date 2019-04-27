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Власть

«Один пояс — один путь». Президент Кыргызстана о важности совместной работы

В Пекине продолжается второй международный форум «Один пояс — один путь». Сегодня начались пленарые сессии с участием глав государств. В формате «3+1» выступил президент Сооронбай Жээнбеков.

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Он поблагодарил за теплый прием и заявил, что полностью поддерживает предложения о создании «Зеленого Шелкового пути» и «Честного Шелкового пути».

«Кыргызстан как аграрная страна выступает за чистые экологические продукты. Для нас чистое общество важнее всего. Заявление о том, что Китай будет продолжать помогать развивающимся государствам, прозвучало как слова поддержки для нас. В рамках инициативы «Один пояс — один путь» важна совместная реализация взаимовыгодных проектов», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что это мероприятие будет способствовать дальнейшему тесному взаимодействию стран в рамках интеграционной концепции.

«В этом году исполняется шесть лет инициативе. Кыргызстан одним из первых поддержал этот проект. Его своевременность и перспективность стали ответом глобальным вызовам и угрозам. Форум стал уникальной площадкой для обмена мнениями и объединения общих усилий для устойчивого развития государств. Инициатива направлена на продвижение глобальных экономических задач. Сегодня в ее рамках появились аспекты международного взаимодействия и созидания, соединяя Восток с Западом», — заметил глава КР.

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Он сказал, что КНР сделала реальные шаги для реализации идеи общего процветания, а экономика страны переходит от ускоренного развития к высококачественному.

«Кыргызстан всегда искренне радуется всем достижениям Китая — нашего доброго соседа, верного друга и стратегического партнера. При поддержке КНР в республике реализованы масштабные проекты, направленные на развитие экономики. Мы высоко ценим такую помощь», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он рассказал, какой вклад внесет Кыргызстан в создание экономического пояса Шелкового пути. «Вы хорошо знаете, что сейчас центр глобальной экономической активности перемещается на Азиатский континент.  Участники второго форума едины в том, что развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом для всех стран. В КР реконструкцию транзитных автомобильных дорог планируется завершить в 2022 году. Уверен, что также значительным вкладом станет реализация проекта железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — отметил глава КР.

По его словам, это является жизненно важным проектом для всех нас и он полностью совпадает с концепцией инициативы. 

Кыргызстан является уникальным местом по своему географическому расположению. С одной стороны, мы с Китаем ближайшие соседи, с другой — являемся членом Евразийского экономического союза. Мы готовы стать мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами.

Сооронбай Жээнбеков

Он заметил, что КР приняла долгосрочную стратегию развития страны до 2040 года и активно продвигаются инструменты государственно-частного партнерства, а проводимая судебно-правовая реформа создала прочный фундамент по защите прав инвесторов. Сооронбай Жээнбеков считает, что новая программа электронного правительства направлена на искоренение коррупции и улучшение государственных услуг, в чем заверил партнеров по интеграционным проектам. 

«Кыргызстан нуждается в новых технологиях. Мы поддерживаем международные инициативы по развитию цифровой инфраструктуры Шелкового пути. Готовы объединить усилия по созданию новых технологий и инноваций в сфере зеленой экономики, энергосбережения, возобновляемых источников энергии, биоинженерии и нанотехнологий», — резюмировал он. 

Кыргызстан — убежденный сторонник глобальных и региональных интеграционных процессов. Мы уверены, что совместное строительство «Одного пояса — одного пути» принесет благополучие народам всех участвующих государств.

Сооронбай Жээнбеков

  
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