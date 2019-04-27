В Пекине продолжается второй международный форум «Один пояс — один путь».

Сегодня начались пленарые сессии с участием глав государств. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении отметил, что взаимосвязанность между партнерами по интеграционной концепции «Один пояс — один путь» играет важную роль.

«За прошедшие два года по условиям достигнутых договоренностей активно продвигается наше сотрудничество. Китай выступает против протекционизма в мировой экономике и политике», — подчеркнул он.

Си Цзиньпин добавил, что КНР нацелена на сближение с государствами — членами ЕАЭС: Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией и Беларусью.

В свою очередь президент России Владимир Путин сказал, что соглашение ЕАЭС и Китая заработает в ближайшие месяцы, и отметил: союз стремится к максимально широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями, в первую очередь с КНР.

Главы государств — членов Евразийского союза согласились с Владимиром Путиным, заметив, что ЕАЭС стремится к либерализации экономических связей и с другими партнерами.

В ходе дискуссии говорилось, что международное сообщество только общими усилиями может противостоять таким вызовам, как разрыв уровня благосостояния между различными странами, замедление глобального экономического развития и технологическое отставание.

Участники форума подчеркнули, что эти тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции. Все это, по мнению лидеров стран — участниц интеграционной концепции, становится причиной возвращения старых и появления новых региональных конфликтов.

Напомним, что Си Цзиньпин предложил интеграционную концепцию «Один пояс — один путь» во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. Кыргызстан как член ЕАЭС поддержал эту инициативу.