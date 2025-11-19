Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате

Президент Садыр Жапаров принял члена политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, главу Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Вана И. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога и реализацию совместных проектов.

Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на исторической высоте, а каждый визит министра иностранных дел Вана И наполнен глубоким содержанием и новыми идеями по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.

Глава государства акцентировал внимание на практическом сотрудничестве, в частности отметил строительство железных и автомобильных дорог, открытие новых авиамаршрутов, а также реализацию совместных проектов во многих сферах.

Президент также обозначил динамичное укрепление многостороннего сотрудничества — в первую очередь в рамках ШОС и в формате «Центральная Азия — Китай».

В свою очередь министр иностранных дел Китая Ван И передал Садыру Жапарову искренние слова приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина и выразил готовность приложить все усилия для реализации договоренностей достигнутых между главами двух государств.

Министр иностранных дел КНР сказал, что до этого был в Кыргызстане три года назад, отметив, что за это время страна достигла значительных успехов, и добавил, что Китай, как добрый сосед и друг, искренне рад этому.

Ван И высоко оценил уровень всестороннего партнерства, добрососедства и сотрудничества между двумя странами.

Глава МИД Китая также отметил, что до сведения представителей китайских компаний, работающих в Кыргызстане, доводится необходимость строгого соблюдения законодательства и уважения традиций страны пребывания.

В завершение встречи президент Садыр Жапаров передал председателю КНР Си Цзиньпину теплые слова приветствия и наилучшие пожелания, а министру иностранных дел КНР Вану И пожелал успехов в государственной деятельности.