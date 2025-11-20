Глобальная логистика после начала специальной военной операции изменилась, в связи с чем Россия переориентирует внешние торговые потоки на восток и наращивает значение сухопутных маршрутов, связывающих ее с Китаем. Об этом, выступая на I Международном научно-экспертном форуме имени Н.М.Пржевальского, высказался декан факультета востоковедения и африканистики Института евразийских и восточных исследований РГГУ, доктор исторических наук Никита Филин.

По его словам, основные потоки идут через Дальний Восток, а также Казахстан, но маршрут перегружен и подвержен внешним рискам. И Кыргызстан становится потенциальным альтернативным звеном — своеобразным мостом между Западным Китаем и странами ЕАЭС.

Никита Филин выступил с докладом «Кыргызстан как транспортный коридор между Россией и Китаем».

Он отметил, что в вузе курирует соответствующие направления и много времени уделяет проблематике китайско-российского сотрудничества, инициативе «Один пояс — один путь», маршрутам, которые выстраивает Россия, и маршрутам, которые выстраивает Китай.

«Кыргызстан в этой концепции занимает одну из краеугольных позиций», — сказал он. Географическое положение КР позволяет формировать южный маршрут Россия — Китай, проходящий по территории союзного государства и напрямую связанный с китайской инициативой «Один пояс — один путь».

«Здесь сходятся взаимные интересы двух стран. Несмотря на отсутствие выхода к морю, положение Кыргызстана уникально: на западе — Узбекистан, на севере — Казахстан, на востоке — Синьцзян, один из важнейших индустриальных районов Китая», — добавил он.