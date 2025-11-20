15:07
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Экономика

Кыргызстан — альтернативный мост между Западным Китаем и ЕАЭС, считает эксперт

Глобальная логистика после начала специальной военной операции изменилась, в связи с чем Россия переориентирует внешние торговые потоки на восток и наращивает значение сухопутных маршрутов, связывающих ее с Китаем. Об этом, выступая на I Международном научно-экспертном форуме имени Н.М.Пржевальского, высказался декан факультета востоковедения и африканистики Института евразийских и восточных исследований РГГУ, доктор исторических наук Никита Филин.

По его словам, основные потоки идут через Дальний Восток, а также Казахстан, но маршрут перегружен и подвержен внешним рискам. И Кыргызстан становится потенциальным альтернативным звеном — своеобразным мостом между Западным Китаем и странами ЕАЭС.

Никита Филин выступил с докладом «Кыргызстан как транспортный коридор между Россией и Китаем».

Он отметил, что в вузе курирует соответствующие направления и много времени уделяет проблематике китайско-российского сотрудничества, инициативе «Один пояс — один путь», маршрутам, которые выстраивает Россия, и маршрутам, которые выстраивает Китай.

«Кыргызстан в этой концепции занимает одну из краеугольных позиций», — сказал он. Географическое положение КР позволяет формировать южный маршрут Россия — Китай, проходящий по территории союзного государства и напрямую связанный с китайской инициативой «Один пояс — один путь».

«Здесь сходятся взаимные интересы двух стран. Несмотря на отсутствие выхода к морю, положение Кыргызстана уникально: на западе — Узбекистан, на севере — Казахстан, на востоке — Синьцзян, один из важнейших индустриальных районов Китая», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351629/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате
Инициатива «Один пояс — один путь» остается востребованной — глава кабмина КР
Панама отказалась продлить меморандум по инициативе «Один пояс — один путь»
Председатель КНР предрек «золотое» десятилетие «Поясу и пути»
Садыр Жапаров не поехал на форум «Один пояс, один путь» в Китае
Китай проведет третий саммит «Один пояс — один путь» в октябре в Пекине
Инициатива «Один пояс — один путь». Какие проекты реализовали в Кыргызстане
Президент: Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан — это дорога дружбы
Товарооборот между Китаем и Кыргызстаном вырос в 1,7 раза
Глава Sinomach считает, что в Кыргызстане хорошие условия для инвесторов
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
До&nbsp;4&nbsp;тысяч автовозов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана застряли на&nbsp;российской границе До 4 тысяч автовозов из Кыргызстана и Казахстана застряли на российской границе
Бизнес
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
Кешбэк 5&nbsp;процентов по&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; для зарплатных клиентов BAKAI Кешбэк 5 процентов по «Элкарт+» для зарплатных клиентов BAKAI
Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс Новый этап развития сети: Beeline получил ценный частотный ресурс
20 ноября, четверг
15:04
В столице «накрыли» тайный VIP-бордель: десятки девушек работали через WhatsApp В столице «накрыли» тайный VIP-бордель: десятки девушек...
15:02
Кыргызстан развивает систему национальных питомников совместно с Кореей
14:45
Кыргызстан — альтернативный мост между Западным Китаем и ЕАЭС, считает эксперт
14:44
Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение
14:30
Задержан подозреваемый в мошенничестве. Завладел авто стоимостью $13,5 тысячи