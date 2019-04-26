В Пекине завершился первый день второго международного форума «Один пояс — один путь». В его работе, напомним, участвуют делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В рамках рабочего визита Сооронбай Жээнбеков обсудил с председателем правления компании CJI Ван Бинем вопросы реализации совместных проектов в сельскохозяйственной сфере Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков отметил — ему известно, что корпорация заинтересована в реализации проектов в сельскохозяйственной сфере Кыргызстана.

«Я информирован, что вы организовали визит в Кыргызстан представителей нескольких компаний Китая, которые изучали вопросы сотрудничества с кыргызской стороной. Мы уделяем большое внимание вопросу реализации сельскохозяйственных проектов. Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций в аграрный сектор и готов оказать необходимое содействие в реализации проектов. Будучи руководителем одной из областей Кыргызстана, тесно сотрудничал с провинциями Китая, хорошо знаю потребности Китая, поэтому с уверенностью скажу, что наша продукция, являющаяся экологически чистой и вкусной, найдет свое место на рынках КНР. Вы не ошибетесь, если будете сотрудничать с нами», — заверил глава КР.

Председатель правления компании CJI Ван Бинь подчеркнул, что представители компании несколько раз были в Кыргызстане и убедились в привлекательности страны для реализации проектов и вложения инвестиций в сфере сельского хозяйства.

Китайский бизнесмен считает, что экономика Кыргызстана получит поддержку китайских инвесторов.

Отметим, компания CJI является государственным предприятием, специализирующимся в сфере международного инжинеринга, строительства, международной торговли, инвестиций в города и села, предоставления консалтинговых услуг.

Делегация компании за последнее время несколько раз посещала Кыргызстан, представители провели встречи с премьер-министром и первым вице-премьер-министром КР. Прошли переговоры с соответствующими министерствами и ведомствами, а также руководством Ошской области.

25 октября 2018 года компания CJI и Агентство по продвижению и защите инвестиций КР подписали меморандум о сотрудничестве по созданию кыргызско-китайского агропромышленного парка в Кыргызстане.