19:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

«Один пояс — один путь». Президент предложил китайским инвесторам дружбу

В Пекине завершился первый день второго международного форума «Один пояс — один путь». В его работе, напомним, участвуют делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Читайте по теме
«Один пояс — один путь». Китай видит в Кыргызстане надежного партнера

В рамках рабочего визита Сооронбай Жээнбеков обсудил с председателем правления компании CJI Ван Бинем вопросы реализации совместных проектов в сельскохозяйственной сфере Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков отметил — ему известно, что корпорация заинтересована в реализации проектов в сельскохозяйственной сфере Кыргызстана.

«Я информирован, что вы организовали визит в Кыргызстан представителей нескольких компаний Китая, которые изучали вопросы сотрудничества с кыргызской стороной. Мы уделяем большое внимание вопросу реализации сельскохозяйственных проектов. Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций в аграрный сектор и готов оказать необходимое содействие в реализации проектов. Будучи руководителем одной из областей Кыргызстана, тесно сотрудничал с провинциями Китая, хорошо знаю потребности Китая, поэтому с уверенностью скажу, что наша продукция, являющаяся экологически чистой и вкусной, найдет свое место на рынках КНР. Вы не ошибетесь, если будете сотрудничать с нами», — заверил глава КР.

Председатель правления компании CJI Ван Бинь подчеркнул, что представители компании несколько раз были в Кыргызстане и убедились в привлекательности страны для реализации проектов и вложения инвестиций в сфере сельского хозяйства.

Китайский бизнесмен считает, что экономика Кыргызстана получит поддержку китайских инвесторов.

Отметим, компания CJI является государственным предприятием, специализирующимся в сфере международного инжинеринга, строительства, международной торговли, инвестиций в города и села, предоставления консалтинговых услуг.

Делегация компании за последнее время несколько раз посещала Кыргызстан, представители провели встречи с премьер-министром и первым вице-премьер-министром КР. Прошли переговоры с соответствующими министерствами и ведомствами, а также руководством Ошской области.

25 октября 2018 года компания CJI и Агентство по продвижению и защите инвестиций КР подписали меморандум о сотрудничестве по созданию кыргызско-китайского агропромышленного парка в Кыргызстане.
Ссылка:
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
«Один пояс — один путь». Китай видит в Кыргызстане надежного партнера
«Один пояс — один путь». На форуме говорили об изменении климата
«Один пояс — один путь». Участники форума нацелены на достижение интеграции
Center for Global Development: Кыргызстан рискует оказаться в долговом кризисе
Малый и средний бизнес Кыргызстана будут развивать с помощью Китая
Главы государств обсуждают проект «Один пояс — один путь» в закрытом режиме
ООН готова поддержать инициативу «Один пояс — один путь»
Президент России хочет увидеть свободные от стереотипов идеи
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с&nbsp;бланками Е-загранпаспортов Сооронбай Жээнбеков прокомментировал скандал с бланками Е-загранпаспортов
Отчет правительства в&nbsp;Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от&nbsp;реальности Отчет правительства в Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от реальности
Бланки для Е-загранпаспортов. Под кого готовили тендер, рассказал глава ГКНБ Бланки для Е-загранпаспортов. Под кого готовили тендер, рассказал глава ГКНБ
Добыча урана на&nbsp;Иссык-Куле. Премьер поручил приостановить работу Добыча урана на Иссык-Куле. Премьер поручил приостановить работу
Бизнес
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города