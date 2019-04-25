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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (100)

Добыча урана на Иссык-Куле. С месторождения начали вывозить технику

С уранового месторождения начали вывозить технику. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, все работы на месторождении приостановлены. Технику вывезут в ближайшие дни.

На место выехал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Он будет встречаться с местными жителями и изучать компанию, которой выдана лицензия.

Напомним, компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Вчера представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в республике до изменения обстановки.
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