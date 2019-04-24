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Власть

Депутат предложил новый закон о помиловании

Депутат парламента Исхак Масалиев предложил новый закон о помиловании. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По его словам, изначально он предлагал поправки в действующий документ, но их оказалось слишком много, поэтому пришлось писать новый закон.

Нардеп считает, что прошение о совершении акта доброй воли должен подавать только омбудсмен. При этом сам осужденный не должен в обязательном порядке признавать свою вину и каяться. Ему достаточно обозначить свое согласие на помилование и поддержать акыйкатчи.

«Но заключенный не может указывать президенту, почему его надо простить, или утверждать, что приговор был неправосудный либо произошла судебная ошибка. Ходатайство, поданное с такими формулировками, ограничивает право главы государства на помилование и толкает его на нарушение закона. Подписав такой акт, лидер страны признает автоматически, что наши суды продажны и коррумпированы, а судьи безграмотны», — сказал Исхак Масалиев.

Отметим, в Кыргызстане 10 тысяч 908 человек приговорены к тюремному сроку.
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