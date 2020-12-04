В секретариате президента рассказали, сколько осужденных просят помилования

Больше 2 тысяч человек подали заявки на помилование. Об этом на брифинге сообщила эксперт секретариата комиссии по вопросам помилования при президенте Светлана Бондарева.

Читайте по теме Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек

По ее словам, любой осужденный может подать прошение о помиловании вне зависимости от тяжести статьи, по которой он (она) осужден.

«Статистики, сколько человек было помиловано по тем или иным статьям, нет. При помиловании учитывается личность каждого, невзирая на то, какая у него статья. Критериями являются вступивший в силу приговор, характеристика осужденного, которую дает администрация колонии. Помилование — конституционное право президента, он может помиловать любого человека — как убийцу, так и вора», — сказала Светлана Бондарева.

Эксперт добавила, что осенью, после того как Садыр Жапаров объявил о том, что намерен помиловать осужденных, в комиссию поступило большое количество прошений.

«Материалы рассматриваются, обсуждаются и происходит голосование, потом принимается решение — внести ли президенту предложение о помиловании или отклонить ходатайство. Мы также можем в определенных случаях запросить недостающие документы. Опоздать на помилование невозможно, потому что, сколько работает президент, столько он и может выносить указы», — отметила Светлана Бондарева.