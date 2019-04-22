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Власть

Год цифровизации. Сооронбай Жээнбеков обещает ликвидировать ненужные справки

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял участие в первом телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов», который проходит в Оше. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его словам, более половины кыргызстанцев подключены к интернету. Правительству поручено до 1 июня провести Сеть к школам.

«Ни один регион страны не должен оставаться без связи. Иначе невозможно построить цифровой Кыргызстан. Требую ликвидировать ненужные процедуры и справки через систему «Түндүк», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что в стране появятся новые экономические кластеры.

«Наши действия будут направлены на создание условий для инвестиций, которые будут стимулировать национальную цифровую инфраструктуру. В результате прекратится практика требований дополнительных справок и документов. Необходимо избавиться от бюрократических препонов при получении социальных услуг. Этого можно достичь через ликвидацию ненужных справок и документов», — пояснил Сооронбай Жээнбеков.

Он поручил Государственному агентству по архитектуре, строительству и жилью до 1 ноября внедрить «Единое окно» в сфере строительства и архитектуры. Министерство юстиции до 1 июля должно запустить проект «Электронный нотариат».
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