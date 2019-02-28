Евгения Строкова объяснила, почему ее консультант живет в служебной квартире

Депутат Евгения Строкова объяснила 24.kg, почему ее консультант живет в служебной квартире. Информация, отметим, появилась в соцсетях.

По ее словам, Хадича Арапчикеева (консультант нардепа) апартаменты не снимает, она оплачивает только коммунальные услуги. «Я предоставила ей эту жилплощадь, поскольку сама там жить не могу. У меня пожилая мама, недавно перенесла операцию, я за ней ухаживаю. Поэтому переехала к маме в микрорайон «Тунгуч». А у Хадичи нет жилья в Бишкеке. И почему я не могу предоставить квартиру своему консультанту? Протокольный отдел в курсе, так что закон никто не нарушает», — отметила Евгения Строкова.

Она добавила, что знает, кто раздувает скандал, — министр образования Гульмира Кудайбердиева. «Но я не обижаюсь и воспринимаю эту грязь как лечебную», — сказала Евгения Строкова.

Сама Хадича Арапчикеева рассказала 24.kg, что живет в Канте и ей тяжело ездить каждый день на работу в Бишкек и возвращаться с работы, поэтому она и приняла предложение Евгении Строковой — пожить в служебной квартире.

«Многие депутаты своим помощникам разрешают жить в служебном доме, у кого в Бишкеке нет своего угла», — призналась консультант, но кто именно из народных избранников отдает положенные им квадратные метры помощникам и консультантам, Хадича Арапчикеева не рассказала.