Президент поручил главам регионов следить за деньгами проекта «Таза-Суу»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил главам регионов следить за средствами проекта «Таза-Суу». Об этом он заявил сегодня на конференции «Кыргызстан: национальный диалог по региональному развитию».

Глава государства рассказал о программах и проектах, направленных на развитие регионов.

Раньше, несмотря на громкие заявления, для развития регионов не принимали кардинальных мер. Мы сейчас вплотную ими занялись. Сооронбай Жээнбеков

Как известно, финансовые институты направили работу на регионы. Российско-Кыргызский фонд развития, «РСК Банк», Гарантийный фонд сами ищут региональные бизнес-проекты», — отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков поручил главам регионов следить за выполнением проектов.

«В этот раз программа «Таза-Суу» будет полностью реализована. Но нам надо понять, что денежные средства, кто бы их ни привлек от доноров, — это деньги народа. Их дали на решение проблем народа Кыргызстана. Поэтому проект должен выполняться качественно, так, чтобы не улицу, а каждый дом обеспечить питьевой водой», — заявил глава государства.