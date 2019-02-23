Президент поздравил защитников Отечества с праздником

Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью наших предков, объединяет все поколения граждан нашей страны, говорится в поздравлении президента Кыргызстана по случаю Дня защитника Отечества.

«Мы гордимся героическими страницами отечественной истории, свято чтим память о бессмертных подвигах наших отцов и дедов. Чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных военных действий. Отдаем дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине. Возлагаем огромные надежды на наше подрастающее поколение — будущих защитников Отечества», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

«Военная служба всегда была опорой государственности и продолжением традиций наших предков. Отрадно, что с каждым годом служба в армии независимого Кыргызстана становится почетной для молодежи», — говорится в поздравлении.

«Наша сплоченность, единство и готовность отдать жизнь за Родину, боеготовность Вооруженных сил Кыргызстана дает нам уверенность, что будет обеспечен мирный труд и безопасность нашей страны и ее граждан», — подчеркнул глава государства.