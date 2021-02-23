Садыр Жапаров поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

Садыр Жапаров обратился к солдатам, сержантам, прапорщикам, офицерам, генералам, ветеранам войны и Вооруженных сил.

«Позвольте мне поздравить вас с Днем защитника Отечества, с этим поистине всенародным праздником, олицетворяющим неразрывную связь всех поколений воинов и преемственность ратных традиций.

Наш народ бережно хранит память о героических подвигах защитников Отечества. Все мы знаем, какой дорогой ценой достается Победа.

Наши воины выстояли в страшные годы Великой Отечественной войны, с честью выполнили свой интернациональный долг в афганской войне, показали достойные уважения примеры мужества и героизма в Баткенском вооруженном конфликте. Празднование Дня защитника Отечества в общегосударственном масштабе служит примером для патриотического воспитания молодежи, способствует повышению авторитета армии и престижа военной службы, является выражением уважения доблестного дела ветеранов войны и Вооруженных сил.

Нынешнее поколение военнослужащих достойно наследует и продолжает лучшие традиции воинов кыргызской армии, с честью выполняет свой воинский долг, показывает примеры стойкости и выдержки в повседневной жизни, проявляет самоотверженность и профессионализм при выполнении задач по обеспечению военной безопасности Кыргызстана.

Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на традициях верного служения Отчизне. Личному составу Вооруженных сил Кыргызстана желаю дальнейших успехов в боевой подготовке, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства. Поздравляю всех кыргызстанцев с замечательным праздником — Днем защитника Отечества и желаю крепкого здоровья, мира и счастья», — говорится в тексте, который распространила пресс-служба главы государства.