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Власть

Сапар Исаков пообещал содействовать улучшению условий в военном институте

Премьер-министр Сапар Исаков посетил Военный институт Вооруженных сил КР имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К.Усенбекова. Об том сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Уточняется, что визит главы кабмина приурочен к празднованию Дня защитника Отечества.

«Вы являетесь настоящими патриотами нашей республики. Я выражаю вам глубокую признательность за вашу доблестную службу и отвагу. Вы несете нелегкую и ответственную службу в рядах Вооруженных сил страны и стоите на страже безопасности всего общества. В этот день я хотел бы пожелать благополучия вашим семьям и близким. Пусть в Кыргызстане будет мир и согласие!» — сказал Сапар Исаков.

В честь Дня защитника Отечества военнослужащие Сил воздушной обороны и курсанты Военного института прошли торжественным маршем.

Глава правительства ознакомился с деятельностью учебного заведения, осмотрел учебные кабинеты, оборудованные современными мультимедийными средствами обучения.

Премьер передал институту необходимое оборудование и пообещал в дальнейшем содействие в улучшении условий обучения.
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