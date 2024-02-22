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Общество

День защитника Отечества. В парке Победы прошел торжественный митинг

В преддверии Дня защитника Отечества у монумента «Воинская доблесть» в парке Победы имени Даира Асанова прошел торжественный митинг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По ее данным, в мероприятии приняли участие военнослужащие Бишкекского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, ветераны, принимавшие участие в различных локальных военных конфликтах, представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Кыргызстане, депутаты городского кенеша, а также горожане, молодежь и школьники.

Министр обороны Бактыбек Бекболотов, поздравив всех присутствующих, отметил, что День защитника Отечества — поистине всенародный праздник, олицетворяющий неразрывную связь всех поколений воинов и преемственность ратных традиций.

Также глава ведомства подчеркнул, что празднование Дня защитника Отечества в общегосударственном масштабе является подтверждением глубокого уважения государства, общества к своей армии, его боевых традиций мужества, героизма и отваги, признанием особого значения ратного труда военнослужащих.

«Лучшие традиции всех поколений защитников Отечества достойно наследуют и продолжают воины Вооруженных сил Кыргызской Республики. Для них верность воинскому долгу, присяге, войсковому товариществу также свята и обязательна, как и для наших дедов и отцов. Они добросовестно выполняют свой воинский долг, показывая примеры стойкости и выдержки, самоотверженности, профессионализма и патриотизма при выполнении задач по обеспечению военной безопасности Кыргызстана», — сказал он.

В завершение мероприятия поощрили наиболее отличившихся военнослужащих Министерства обороны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287412/
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