Сколько наградного оружия выдали в Кыргызстане, заинтересовало депутатов

В парламенте Кыргызстана обсуждают поправки в Закон «Об оружии». Представители МВД отметили, что необходимо повысить сознательность граждан и призвать их добровольно сдавать оружие.

По словам заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева, сейчас на руках находится 633 единицы огнестрельного оружия, которое было утеряно во время событий 2010 года. Напомним, за сдачу арсенала в Кыргызстане предусмотрено вознаграждение.

Правительство разработало ставки. К примеру, за добровольную сдачу гранатомета или пулемета предусмотрена выплата 16 тысяч сомов, автомата Калашникова — 9 тысяч 600 сомов, пистолета или карабина — 6 тысяч 400 сомов, обреза — 3 тысячи 200 сомов.

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Однако депутаты остались неудовлетворенными. Они возмущены тем, что за десять лет после трагических событий 2010-го оружие до сих пор не найдено.

«Чем вы занимались все эти годы? Оружие вернуть не можете», — возмутился депутат Аалы Карашев.

Парламентарии также интересовались, сколько вообще зарегистрировано оружия, включая охотничьи ружья. Выяснилось, что 39 тысяч 872 единицы.

«А как насчет наградного? Вы выдаете спикерам, президентам, премьер-министрам оружие?» — спросил Дастан Бекешев.

По данным МВД, наградных пистолетов насчитывается 1 тысяча 521 единица. Кто их получил, в МВД отказались сообщить, сославшись на секретность информации.