Военнослужащие срочной службы сдавать декларации не будут

Военнослужащие срочной службы и курсанты учебных заведений, в частности Академии МВД, сдавать декларации о доходах не будут. Предложение Госкомитета по делам обороны поддержали члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша.

По их данным, солдат-срочников записали в реестр госслужащих. ГКДО решил это противоречие устранить, поскольку военнослужащих не могут приравнивать к чиновникам и сдавать отчет о доходах они не должны.

Согласно новому Кодексу о нарушениях, теперь за несдачу декларации госслужащего не привлекают к уголовной ответственности, а наказывают штрафом в 30 тысяч сомов.