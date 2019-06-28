Госслужащие могут до 1 июля внести изменения в декларации

Госслужащие до 1 июля могут внести изменения в ранее представленные налоговые декларации. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, итоги предыдущей декларационной кампании показали, что были случаи неправильного заполнения ЕНД отдельными декларантами. Из-за этого у них образовалась задолженность по подоходному налогу, не в полном объеме были отражены активы (денежные средства, движимое и недвижимое имущество и другое) декларанта и его близких родственников.

«Призываем государственных и муниципальных служащих в случае необходимости представить уточненную декларацию до истечения срока. С 1 июля 2019 года ГНС начнет обработку и анализ деклараций государственных и муниципальных служащих, представленных в текущем году по итогам прошлого года. Отметим, что в этом году 58 тысяч 365 государственных и муниципальных служащих представили Единую налоговую декларацию в электронном виде», — подчеркнули в ГНС.