Генпрокуратура нашла больше тысячи нарушений по декларациям чиновников

Генеральная прокуратура выявила более тысячи нарушений Закона «О декларировании доходов». Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Уточняется, что представления об устранении нарушений внесены в правительство, дисциплинарную комиссию при Совете судей, Госкомитет по делам обороны, Счетную палату, Госкомиссию по делам религий, ГСИН, Нацстатком.

«Органами прокуратуры выявлено более 1 тысячи 200 нарушений закона о декларировании, для устранения которых и привлечения виновных лиц к ответственности внесено 120 актов прокурорского реагирования, возбуждено 624 дисциплинарных и административных производства. К дисциплинарной ответственности привлечено 174 должностных лица, к административной — 608 должностных лиц, в том числе занимающих политические и муниципальные государственные должности. По фактам незаконного обогащения и легализации доходов, полученных преступным путем, возбуждено два уголовных дела», — сообщили в Генпрокуратуре.