Полный бред! Соцсети раскритиковали инициативу депутата о содержании чиновников

Депутат парламента Мирлан Бакиров предложил пожизненное содержание бывших президентов, премьер-министров и спикеров Жогорку Кенеша.

Обеспечивать чиновников высшего звена, по мнению депутата, нужно за счет бюджетных средств. По инициативе нардепа, бывшие президент, премьер-министр и спикер парламента не должны привлекаться к уголовной и административной ответственности за действия и бездействия, совершенные ими в период осуществления полномочий, а также не должны быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу либо личному досмотру.

Реакция пользователей социальных сетей не заставила себя долго ждать. В ответ на такую идею одни пользователи Facebook предлагают Мирлану Бакирову сначала поднять зарплату бюджетникам, а другие и вовсе подать в отставку.

«Как бы не сесть вам в тюрьму на пожизненный срок за то, что вы сделали народу Кыргызстана», — написал в комментариях Кенеш Бокушев.

24.kg собрало реакцию пользователей Facebook. Вы также можете высказать свое мнение по этому поводу, проголосовав в нашем опросе.

Кстати, после шквала критики Мирлан Бакиров отозвал законопроект.