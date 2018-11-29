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Власть

Когда любишь президента. Глава МВД Таджикистана выпустил книгу стихов о Рахмоне

Фото Khovar.tj. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода

В Душанбе вышел поэтический сборник «Святость воды» главы МВД Таджикистана Рамазона Рахимзоды, который под псевдонимом Нихони прославляет президента республики Эмомали Рахмона и строительство Рогунской ГЭС. Об этом сообщило агентство «Фергана».

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В сборнике девять стихотворений о Рогунской ГЭС и Эмомали Рахмоне. Рогунская ГЭС стала для таджикских властей имиджевым проектом и представлялась как способ решения большинства проблем в стране. Эмомали Рахмон официально запустил гидроагрегат № 6 Рогунской ГЭС 16 ноября. Выход сборника, вероятно, приурочен к этому событию.

В поэме «Святость воды» говорится, что в других землях есть нефть и газ, а у таджиков «своя святыня» — чистая вода. Настанет время, когда к ним с мольбами о воде придут чужеземцы, у которых закончатся углеводороды.

Два профессора Таджикского национального университета в рецензии на книгу назвали воспевание роли лидера нации (официальный титул Эмомали Рахмона) самым важным моментом в стихах Нихони.

Таких восхвалений, по их наблюдениям, не было даже в советское время, когда построили Нурекскую ГЭС, поскольку «тогда еще не появилась всесильная политическая личность национального масштаба, которая смогла бы стать путеводителем в любых направлениях». Именно отсутствие в СССР такого лидера, как Рахмон, по мнению профессоров, «было причиной отсталости» республики «несмотря на то, что в то время существовало намного больше условий и возможностей для развития».
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