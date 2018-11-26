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Власть

Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за работу в штабе Жээнбекова

Экс-пиарщик СДПК, российский журналист Алексей Василивецкий признался, что получил за работу в штабе Сооронбая Жээнбекова $170 тысяч.

В своем видео он отмечает, что недавно журналисты спросили, участвовал ли он в предвыборной кампании Сооронбая Жээнбекова. Алексей Василивецкий признался, что сказал представителям СМИ неправду о том, что якобы не участвовал в кампании. Свое поведение он объяснил тем, что боялся «кого-либо подставить». В законодательстве Кыргызстана есть положение, что иностранные граждане не имеют права участвовать в агитации.

«Но сейчас я выяснил, что ничего не нарушал. Мои функции в штабе, где я работал, были консультационные. Я никого не агитировал. С Сооронбаем Жээнбековым работал с марта 2017 года. Это легко проверить, ведь я проходил в здание правительства по пропускам», — признается на видео Алексей Василивецкий.

Бывший пиарщик СДПК заявил, что именно он посоветовал Сооронбаю Жээнбекову не дожидаться реализации проекта Digital-CASA и компьютеризировать школы раньше. Это сделано для того, чтобы осенью во время агитационной кампании было о чем говорить. Кроме того, он участвовал в обсуждении программных положений будущего кандидата, в обсуждении логотипов, слоганов.

«Что касается денег, о которых сейчас все говорят. Мне за других сказать сложно. Что касается меня лично, то эти траты совпадают. Мне эти деньги выписывались, я их получал. Я имел на это право, потому что на тот момент у меня был патент на оказание консультационных услуг», — подчеркнул Алексей Василивецкий.

Консультант заявил, что стал замечать слежку за собой и получать угрозы, поэтому решил покинуть Кыргызстан. Опубликовав видео с признаниями, он уехал из страны.

Напомним, ранее адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал файл, в котором якобы указаны траты предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Достоверность сведений подтвердил экс-президент Алмазбек Атамбаев. Кыргызстан уже покинули главный бухгалтер предвыборного штаба и ее сын.
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