19:47
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Общество

МВД проверяет заявления Нурбека Токтакунова и Алексея Василивецкого

МВД проводит доследственную проверку по опубликованным сведениям Нурбека Токтакунова и Алексея Василивецкого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте по теме
Экс-пиарщик СДПК рассказал, чем занимался в партии и почему уехал из страны

Юрист и адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал на своей странице в Facebook большой пост, посвященный тратам избирательного штаба СДПК и их кандидата в президенты.

Российский журналист Алексей Василивецкий опубликовал видеообращение, где признался, что работал в штабе кандидата в президенты. Он заявил, что в свой адрес стал получать угрозы и поэтому решил покинуть Кыргызстан.

Следственная служба МВД проверяет эту информацию. Продолжается и проверка информации, озвученной в интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева 19 ноября.
Ссылка:
просмотров: 649
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за работу в штабе Жээнбекова
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней