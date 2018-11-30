МВД проверяет заявления Нурбека Токтакунова и Алексея Василивецкого

МВД проводит доследственную проверку по опубликованным сведениям Нурбека Токтакунова и Алексея Василивецкого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Юрист и адвокат Нурбек Токтакунов опубликовал на своей странице в Facebook большой пост, посвященный тратам избирательного штаба СДПК и их кандидата в президенты.

Российский журналист Алексей Василивецкий опубликовал видеообращение, где признался, что работал в штабе кандидата в президенты. Он заявил, что в свой адрес стал получать угрозы и поэтому решил покинуть Кыргызстан.

Следственная служба МВД проверяет эту информацию. Продолжается и проверка информации, озвученной в интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева 19 ноября.