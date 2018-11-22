Маршрутки Бишкека предлагают освободить от налогов, если они перейдут на газ

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предложил освободить маршрутки Бишкека от налогов, если они перейдут на газ. С таким предложением он выступил на заседании.

Он также считает, что нужно ввести мораторий на ввоз автобусов, работающих на дизельном топливе. «Нужно ввозить электромобили или транспорт на газе, чтобы сократить вредные выбросы», — отметил Марлен Маматалиев.

По его словам, стимулировать нужно и маршрутки. Один из способов — освободить их от налогов, если они установят газобаллонное оборудование.