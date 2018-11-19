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Власть

Я был не прав. Про иски в отношении СМИ и правозащитника

Экс-президент Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» признался, что был не прав, подав многомиллионные иски против журналистов и главы правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

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По его словам, как президент он, наверное, был неправ и поддался эмоциям.

«Но я человек, и не дай бог кому-то такое пережить. Я скажу открыто, я сегодня понимаю, что надо было, наверное, подавать иски только на тех, кто придумывал эту клевету, распространял на пресс-конференциях. Моя супруга... Она полгода могла спать только под капельницей. Полгода, человек, который рядом с тобой на одной кровати, засыпает под капельницей. Я поддался эмоциям, не дай бог никому это пережить», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Я поддался эмоциям, дома была такая ситуация. Я-то привык ко всякой грязи, но супруга моя к такой грязи не привыкла. Говорили ведь, что там чуть ли не ее золото и бриллианты были.

Алмазбек Атамбаев
Он добавил, что сегодня видит, иски против СМИ сделали оружием, чтобы «затыкать рот тем, кто пишет правду».

«Хотя на тот период с большим смаком эту клевету радио «Азаттык» и Zanoza распространяли. Хотя может быть они тоже в это верили. В отношении Zanoza, (ну по «Азаттыку» я раньше отозвал иск) в отношении Чолпон Джакуповой, наверное, это было неправильно с моей стороны. Я не должен был поддаваться эмоциям. Но я человек», — сказал Алмазбек Атамбаев.
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