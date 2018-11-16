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Власть

Премьер-министр Кыргызстана рассказал, как вывести швейную отрасль из тени

Правительство готово облегчить налоговое бремя, чтобы вывести швейную отрасль страны из тени. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил на форуме высокого уровня в рамках Недели швейной отрасли Кыргызстана.

Глава кабмина отметил, что близко знаком с трудностями швейной отрасли.

«Мои сестры трудятся в этой сфере. Я знаю, с какими проблемами они сталкиваются. Здесь в основном работают женщины. Хочу вас поблагодарить за то, что, несмотря на все, вы развиваете нашу легкую промышленность», — сказал премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что для поддержки экспортно ориентированных предприятий будут выдавать низкопроцентные кредиты через «РСК Банк».

«Мы знаем, что финансы — одна из главных проблем отрасли. Кредиты будут выдавать в сомах до 8 миллиардов», — подчеркнул глава кабмина.

Он также отметил необходимость налоговых облегчений.

«Правительство и сейчас в поддержку отрасли позволяет работать с патентами. Но знаю, что есть проблемы с социальным обеспечением. Мы готовы идти навстречу, чтобы вывести легкую промышленность из тени. Мы хотим, чтобы вы открыто платили налоги», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По данным Нацстаткома, среднегодовая численность занятых в текстильно-швейной отрасли в 2017 году составила более 45 тысяч человек. Если учитывать, что большое количество предприятий отрасли работает в теневой экономике, число занятых в данном секторе, по разным оценкам, составляет от 200 до 300 тысяч человек. При этом, согласно результатам последних исследований, свыше 90 процентов работников сектора — это женщины.

По информации Министерства экономики, максимальный объем экспорта швейной продукции из Кыргызстана достиг в 2012 году и составил $156 миллионов.

Спад производства в секторе в 2013-2015 годах составил 31,7 процента. Экспорт продукции в 2015-м по отношению к 2012 году сократился на 38,4 процента.
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