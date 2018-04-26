К великому празднику Победы: наша родная «Агитбригада» снова на старте! (о программе эстафеты в Кыргызстане, встречах в Беларуси, посвященных памяти Героя Великой Отечественной войны Джумаша Асаналиева)

О нашем долге перед памятью сохранивших нам мир. О том, что история, по сути, состоит из миллионов человеческих судеб. Судеб, которые, как бы ни старались неонацисты, переписать заново невозможно. И одна из них — жизнь нашего Джумаша, Героя Великой Отечественной войны.

«Агитбригада» помнит и не позволит забыть.

В пресс-конференции принимают участие:

Керим Шатманов — директор ОБФ «Агитбригада»,

Андрей Страчко — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызстане,

Ирина Карамушкина — депутат ЖК КР,

Марат Ибраев, Элнура Самарбекова — деятели искусств, члены «Агитбригады».