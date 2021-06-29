Граница: Кыргызстан — Афганистан — Таджикистан. Миротворцы 92-99 о ситуации сейчас

Миротворцы 92-99, вернувшиеся из рабочей поездки по приграничной зоне, проинформируют СМИ о реальной ситуации и о том, что необходимо предпринять.

В пресс-конференции принимают участие:

Жаныбек Бейшенов — Ассоциация ОО «Союз ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы 92-99»;

Бактыбек Кадыркулов — председатель Чуйского областного совета;

Замирбек Раимов — председатель Нарынского областного совета;

Бабай Асанбеков — председатель Баткенского областного совета;

Алмазлам Райымбердиев — председатель Сокулукского районного совета;

Анвар Сартаев — военный правозащитник.



