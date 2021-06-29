Граница: Кыргызстан — Афганистан — Таджикистан. Миротворцы 92-99 о ситуации сейчас
Миротворцы 92-99, вернувшиеся из рабочей поездки по приграничной зоне, проинформируют СМИ о реальной ситуации и о том, что необходимо предпринять.
В пресс-конференции принимают участие:
Жаныбек Бейшенов — Ассоциация ОО «Союз ветеранов-миротворцев таджикско-афганской границы 92-99»;
Бактыбек Кадыркулов — председатель Чуйского областного совета;
Замирбек Раимов — председатель Нарынского областного совета;
Бабай Асанбеков — председатель Баткенского областного совета;
Алмазлам Райымбердиев — председатель Сокулукского районного совета;
Анвар Сартаев — военный правозащитник.