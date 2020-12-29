Почему дорогостоящая гуманитарка «растворяются» на пути к пациенту?

Онкобольные на нуле: почему дорогостоящая гуманитарка (таргетные препараты) «растворяются» на пути к пациенту?

Общественные организации «Помогать легко» и «Эргене» официально заявляют об опасной тенденции, которая свидетельствует о том, что не все в порядке с получением, контролем и распределением дорогостоящих гуманитарных лекарственных препаратов для онкопациентов.

Что происходит? Куда исчезает отправленная в страну гуманитарка? Почему она не доходит к тем, кому направлена?

В пресс-конференции принимает участие:

Динара Аляева — фонд «Помогать легко».

