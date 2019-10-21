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Урангейт: не торопитесь уничтожать высокодоходную отрасль

Урангейт: не торопитесь уничтожать высокодоходную отрасль. Сохраните стране шанс на финансовую состоятельность.

Депутаты, рассмотрев в двух чтениях законопроект о запрете добычи урана, не подозревают, что тем самым могут уничтожить целую высокодоходную отрасль и Кара-Балтинский горнорудный комбинат — стратегическое предприятие.

При этом все забывают, что за 60 лет производственной деятельности КГРК давно доказал безопасное правильное обращение с урансодержащим сырьем. Более того его уникальная технология переработки урансодержащего сырья с высокой степенью очистки соответствует всем нормам защиты окружающей среды.

Так стоит ли так поспешно рубить сук, на котором сидят целая отрасль и инфраструктуры?

В пресс-конференции принимает участие руководство и специалисты КГРК.
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