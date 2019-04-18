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«Агитбригада»: родная наша 385-я мотострелковая — память, что всегда с нами

Ко Дню Победы
«Агитбригада»: родная наша 385-я мотострелковая — память, что всегда с нами

«Агитбригада» вновь пройдет фронтовыми дорогами 385-й мотострелковой, чтобы преклонить колени перед прахом погибших земляков и чтобы память, объединяющая поколения, стала еще крепче.

В пресс-конференции принимают участие:

Керим Шатманов — директор ОБФ «Агитбригада»;

Андрей Страчко — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КР;

Калыс Джумабаев — первый заместитель председателя Совета ветеранов КР;

Айзат Пусурманкул — директор профлицея № 97.
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