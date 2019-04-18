Ко Дню Победы
«Агитбригада»: родная наша 385-я мотострелковая — память, что всегда с нами
«Агитбригада» вновь пройдет фронтовыми дорогами 385-й мотострелковой, чтобы преклонить колени перед прахом погибших земляков и чтобы память, объединяющая поколения, стала еще крепче.
В пресс-конференции принимают участие:
Керим Шатманов — директор ОБФ «Агитбригада»;
Андрей Страчко — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КР;
Калыс Джумабаев — первый заместитель председателя Совета ветеранов КР;
Айзат Пусурманкул — директор профлицея № 97.