Ко Дню Победы

«Агитбригада»: родная наша 385-я мотострелковая — память, что всегда с нами

«Агитбригада» вновь пройдет фронтовыми дорогами 385-й мотострелковой, чтобы преклонить колени перед прахом погибших земляков и чтобы память, объединяющая поколения, стала еще крепче.

В пресс-конференции принимают участие:

Керим Шатманов — директор ОБФ «Агитбригада»;

Андрей Страчко — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КР;

Калыс Джумабаев — первый заместитель председателя Совета ветеранов КР;

Айзат Пусурманкул — директор профлицея № 97.