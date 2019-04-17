Свои проблемы решаем сами: теперь ни одно нарушение прав журналистов и СМИ не останется незамеченным (новый проект ОО «Журналисты»)

ОО «Журналисты» начинает мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ.

Что это значит? Почему собственно фиксация фактов нарушения уже сработает как защита профессиональной деятельности? Для чего необходимы информационное сопровождение и юридический комментарий по каждому случаю? Насколько мониторинг повысит ответственность и юридическую грамотность заинтересованных сторон?

Кто авторы идеи, на какой период рассчитан мониторинг?

В пресс-конференции принимают участие:

Марс Тулегенов — председатель правления ОО «Журналисты»;

Бегаим Усенова — директор ОФ «Институт Медиа Полиси».